Kamer verhoogt minimumpensioenen

De Kamer heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de minimumpensioenen verhoogt. De oppositie onthield zich bij de stemming. De maatregelen kaderen in de welvaartsenveloppe 2017-2018 en voeren het interprofessioneel akkoord uit dat de sociale partners enkele maanden geleden overeenkwamen. Ook een ander ontwerp dat de bedragen van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) met 0,9 procent opkrikt, werd unaniem goedgekeurd.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal op 1 september dit jaar 1.212,45 euro bedragen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) merkt op dat de ingreep voor zelfstandigen overeenstemt met een verhoging van meer dan 150 euro per maand sinds eind 2014. Voor een werknemer komt dit overeen met een verhoging van bijna 90 euro per maand. Vanaf diezelfde datum zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) met 0,9 procent stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72 euro naar 708,03 euro en voor een alleenstaande van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt opnieuw geherwaardeerd voor alle gepensioneerden van het stelsel van de werknemers, bijna 2 miljoen gepensioneerden dus. De verhoging in de maand mei bedraagt 2,25 procent, zowel in 2017 als in 2018.