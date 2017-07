Albert Heijn stopt minder suiker in drankjes voor kinderen: "Ze zijn vaak zoeter dan cola"

Door: FT

Een drankje dat in een schoolrugzakje zit, bevat gemiddeld vier suikerklontjes. Een vierde van de brikjes bevat zelfs meer suiker dan het mierzoete Coca-Cola. © Thinkstock.

Supermarkt Albert Heijn verlaagt het suikergehalte in drankjes die voor kinderen bestemd zijn. In de producten die het onder eigen naam verkoopt, is binnenkort dertig procent minder suiker te vinden. Er komen ook gezondere alternatieven in de rekken.

Minder suiker in de frisdranken en sapjes die kinderen meekrijgen naar school en mineraalwater in aantrekkelijke verpakkingen. Steeds meer ouders vragen erom, en dus gaat Albert Heijn over tot actie. Vorig jaar al verlaagde de supermarkt het suikergehalte van ongeveer honderd huismerken. Het ging dan voornamelijk om producten die vaak door gezinnen met kinderen worden gekocht, zoals yoghurt, ketchup en koekjes. Nu zullen ook drankjes in kleurrijke verpakkingen - en dus voor een jonge doelgroep - minder suikers bevatten.



Voedselwaakhond Foodwatch juicht de maatregelen toe. "In drankjes voor kinderen zitten soms vier tot zes klontjes suiker. Ze zijn vaak zoeter dan de al mierzoete cola", klinkt het. Onlangs kwam ook de Coca-Cola Company onder vuur toen bleek dat het populaire fruitsapje Capri-Sun bijna evenveel suiker bevatte als cola. Albert Heijn benadrukt nog dat het de suikers in haar drankjes niet zal vervangen door zoetstoffen. Lees ook "Capri-Sun is geen kinderdrankje, het is ongezond", zegt voedselwaakhond

