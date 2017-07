Philip Morris moet Australië "miljoenen" aan gerechtskosten

KVDS

Tabaksfabrikant Philip Morris moet ettelijke miljoenen dollars aan gerechtskosten terugbetalen aan de Australische overheid. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag beslist. Philip Morris had Australië voor de rechter gedaagd omdat de regering in 2011 merklogo's op sigarettenpakjes verbood.

De Australische regering besliste in 2011 om geen logo's van tabaksmerken meer toe te laten op sigarettenpakjes, maar alleen nog met verschillende kleuren te werken. Daarnaast werden er ontradende afbeeldingen op de pakjes afgedrukt.



Compensatie

De tabaksfabrikant pikte deze maatregelen niet en trok naar Den Haag. Hij eiste dat de regering in Canberra de wetten terugdraaide of dat het bedrijf miljarden dollars aan compensatie moest krijgen. Philip Morris kreeg in 2015 echter nul op het rekwest in Nederland. Lees ook "Zwanger? Blijf weg van festivals"

