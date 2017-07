DHL levert straks op de maan (voor 1 miljoen euro per kilo)

Door: Yannick De Spiegeleir

Een postpakketje laten afleveren op de maan? Het klinkt als sciencefiction, maar DHL maakt het mogelijk vanaf 2019. "Als er in de toekomst een bemand ruimtestation komt, willen we daar klaar voor zijn."

De maan is er voor altijd en als je er iets kan achterlaten, voel je je toch al een stukje dichterbij Arjan Sissing

"We willen iedereen de opportuniteit bieden om een persoonlijke herinnering mee te sturen", zegt Arjan Sissing, hoofd marketing van DHL. "De maan is er immers voor altijd en als je er iets kan achterlaten, voel je je toch al een stukje dichterbij."



"Het project is tegelijkertijd een test om klaar te zijn voor de toekomst. Als er in de toekomst een bemand ruimtestation komt op de maan, willen we klaar zijn om er pakjes te kunnen leveren."



Intussen heeft al een tiental mensen over de hele wereld zich aangemeld om een maanpakketje te verzenden. Geïnsteresseerden moeten er wel diep voor in de buidel tasten: de verzendingskosten voor een postpaketje kunnen oplopen met een gemiddelde prijs van zo'n miljoen euro per kilo.



