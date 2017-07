jv

4/07/17 - 10u34 Bron: Belga

© belga.

Diesel tanken wordt iets duurder vanaf morgen. Dat blijkt uit de nieuwe maximumprijzen van de FOD Economie.

Een liter diesel 10S mag vanaf morgen maximaal 1,291 euro per liter kosten, of 2,7 eurocent meer dan nu het geval is. De wijziging is een gevolg van de schommelende prijzen van olieproducten op de internationale markten.