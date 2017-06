Zo'n 2.000 Belgen zullen dit jaar eigen zwembad laten bouwen

EB

29/06/17 - 15u37 Bron: Belga

© thinkstock.

Dit jaar zullen in ons land circa 2.000 bijkomende zwembaden gebouwd worden. Om de groeiende vraag (+20 pct dit jaar) te beantwoorden en particulieren te helpen bij hun keuze, lanceerde de Confederatie Bouw vandaag de groepering van algemene aannemers van zwembadbouwers.

"Zwembaden hebben de wind in de rug", aldus Patrice Dresse, algemeen directeur van de groepering. Hij verklaart de huidige honger en groei door de lage rente maar ook het klimaat. "Het aantal zonnige dagen blijft toenemen", merkt hij op. Particulieren verkiezen hun spaargeld te investeren in de eigen woning, liever dan het te parkeren op een spaarrekening die geen rente opbrengt.



Daarnaast zijn de prijzen de laatste jaren gedaald en verbeterden de bouwtechnieken. Volgens de verantwoordelijke kost een instapklaar klassiek zwembad van acht meter op vier vandaag minder dan 50.000 euro.



Complex

Aangetrokken door dat succes, heeft de sector veel actoren aangetrokken die een stuk van de taart willen bemachtigen. De bouw van een zwembad is echter een complex proces dat veel uiteenlopende technieken vergt: ruwbouw, waterdichtheid, elektriciteit, verwarming, waterbehandeling, enz. "Een zwembad is een omgekeerd huis onder water", opperde Dresse.



De groepering zwembadbouwers wil haar vakmanschap uitspelen en klanten kwaliteitsgaranties bieden. "De groepering moet een gemeenschappelijke kracht vormen die onze waarden en ons vakmanschap verdedigt ten opzichte van de cowboys", aldus Yannick Hens, een ondernemer met een honderdtal zwembaden op zijn actief. De sector wijst naar de oneerlijke concurrentie van tuinaannemers, die onder een ander paritair comité vallen.



De zwembadbouwers van de groepering willen zich daarom onderscheiden door hun vakbekwaamheid en hun ernst. Om aan te sluiten moeten ze voldoen een aantal voorwaarden die kwaliteitsvol werk bewijzen: o.a. een minimale garantie van twee jaar op onderdelen en werkuren, een 10-jarige stabiliteitsgarantie van het zwembad, een dienst na verkoop en een onderhoudsdienst.



In geval van een conflict tussen een aannemer en een klant, stelt de groepering een bemiddelingspoging voor bij een erkend bemiddelaar.