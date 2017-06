Overrompeling bij opening eerste Burger King in België

SPS

28/06/17 - 13u34

Aan het Kinepoliscomplex in Antwerpen is vandaag de eerste Burger King in ons land opengegaan voor het grote publiek. Een historisch moment voor velen blijkbaar, gezien de enorme massa die afzakte. Het werd zelfs een regelrechte overrompeling.



Tot het einde van het jaar zouden er acht nieuwe Burger King-restaurants worden geopend in ons land, naast de ombouw van een onbekend aantal Quick-resto's. Een aantal Quick-restaurants zal wel blijven bestaan, maar bedoeling is op vijf jaar tijd 35 tot 40 nieuwe zaken te openen.

