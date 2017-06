De Croo over Proximus: "Verander van operator als tarieven te duur zijn. Dat zal ik ook doen"

Door: redactie

28/06/17 - 06u55

© Jan Aelberts.

De prijsverhoging die Proximus begin augustus doorvoert op onder meer zijn mobiele abonnementen is niet in goede aarde gevallen bij minister van Telecommunicatie Alexander De Croo (Open Vld).

"Ik ben als minister natuurlijk bevoegd voor Proximus, maar ook voor de consument. En ik raad aan om goed te vergelijken. Als je elders minder moet betalen - en die kans bestaat - verander dan van operator. Dat zal ik als Proximus-klant zelf ook doen, indien nodig", is hij kritisch.



Achterhalen welke operator de voor jou voordeligste formule aanbiedt, kan je via bestetarief, de vergelijkingswebsite van telecomregulator BIPT. Dat operatoren sinds 1 juni verplicht zijn je datagebruik te vermelden op de factuur of op hun website, maakt dat iets makkelijker.



"En ook veranderen is heel eenvoudig en goedkoop, online of in de winkel", zegt De Croo. "Ik zie vandaag twee operatoren die geen prijsverhoging doorvoeren. Daar kan iedereen zijn conclusies uit trekken. De macht op de telecommarkt is in handen van de consument."



Vorig jaar veranderden er in ons land zo'n miljoen mensen van gsm-operator.