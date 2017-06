Tommelein begraaft de Turteltaks: "De factuur gaat echt omlaag, 10 euro per gezin per jaar volstaat"

DIETER DUJARDIN

De Turteltaks is weg en komt niet terug. Dat zweert energieminister Tommelein (Open Vld). "Door de groenestroomquota op te trekken, kunnen we de schuldenberg dekken." Impact op de factuur van een gemiddeld gezin: ­hooguit 10 euro.

"Met mij geen nieuwe energieheffing", zei Bart Tommelein dit weekend na de vernietiging van de Turteltaks. Het ontlokte N-VA meteen de bedenking dat ze dan wel zeer benieuwd was naar zijn berekeningen. Bovenop de historische schuldenberg van 2 miljard moet de Vlaamse regering tot 2030 immers ook jaarlijks 1,2 miljard engagementen voor hernieuwbare energie nakomen. Nu heeft de liberaal zijn berekeningen klaar. "Daaruit blijkt dat we de ­schuldenberg die de socialisten ons nalieten, onder controle hebben."



Groenestroomcertificaten

De jongste maanden hebben energie­producenten massaal groenestroomcertificaten opgekocht, doordat de quota voor groene stroom werden aangepast. Zo veel dat het door­rekenen van de schuld in de distributietarieven en de opbrengsten van de energieheffing in 2016 en 2017, ­volstaan om die schuld af te betalen."



Tien euro

En wat met de toekomstige engagementen? "Die zijn al verkleind door het schrappen van de biomassa­subsidies. De rest kan opgevangen worden door de groenestroomquota die de producenten moeten halen, ­opnieuw naar het niveau van 2016 te brengen, zodat de markt van de ­groenestroomcertificaten verder aanzwengelt. Dat heeft een zeer beperkt effect op de factuur: hooguit 10 euro groenestroombijdrage extra per jaar voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Dit is transparanter, want de verbruiker betaalt, en het is een ­stimulans om te investeren of participeren in hernieuwbare energie."



Tommelein legt zijn voorstel vandaag voor aan regering en parlement. Het belooft een pittig debat te worden.



