Klacht tegen duurdere frieten voor toeristen: friturist krijgt gelijk

Door: redactie

27/06/17 - 08u47 Bron: Het Nieuwsblad

© photo news.

Brugge Een toerist die klacht indiende tegen een Brugse friturist omdat die duurdere frieten aanrekende aan toeristen, is van een kale reis teruggekomen. Discriminatie, vond de toerist. Perfect legaal, zegt de FOD Economie. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Toeristen betalen 10 procent meer voor hun frieten en vlees in het Brugsch Friethuys. Niet alleen buitenlanders, ook Belgen die niet uit Brugge komen. "Omdat we vaste klanten willen maken van de lokale inwoners", zegt uitbater Gauthier Gevaert in de krant. "We mikken niet alleen op toeristen, maar willen ook een band smeden met wie hier vaak over de vloer komt."



Ook in frituur Chez Vincent betalen toeristen tien procent meer. "Ik ga aan niemand zijn paspoort vragen", zegt uitbater Philippe Thijs. "Ik hoor het wel als iemand van hier is: als je het dialect spreekt, is het voor mij goed."