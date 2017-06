Beleggingsverzekering biedt uitzicht op hogere opbrengst

Door: redactie

Door de lage rente zijn heel wat mensen op zoek naar een alternatief voor hun spaar- en termijnrekening. Een mogelijkheid is een tak23-beleggingsverzekering.

Het aanbod van de verzekeraars

Niet alleen bankiers bieden spaar- en beleggingsmogelijkheden aan, ook verzekeraars doen dat. Zij gebruiken daarbij vaak vakjargon als tak21, tak23, tak 26 en tak44. De eerste twee zijn daarbij het meest ingeburgerd.



Bij een tak21-spaarverzekering biedt de verzekeraar zijn klanten een gewaarborgde minimumrente op hun stortingen. Bovenop kunnen ze achteraf nog een extra winstdeelneming krijgen als de maatschappij de stortingen met winst kan herbeleggen en de financiële markten dat toelaten. Met andere woorden: in deze formule kan de belegging niet in waarde zakken, tenzij de verzekeraar over de kop zou gaan, maar dan is er nog een staatsgarantie tot 100.000 euro per persoon.



Bij een tak23-beleggingsverzekering is er geen gewaarborgde rente. Hier wordt de evolutie van de waarde van de inleg gekoppeld aan de evolutie van beleggingsfondsen die door de klant worden gekozen. De waarde kan dus (aanzienlijk) stijgen, waardoor de consument uitzicht krijgt op een veel groter rendement. De keerzijde is echter dat de waarde ook (gevoelig) kan dalen, waardoor hij een deel van zijn inleg ziet verloren gaan.



De tak23-belegging is dus goed vergelijkbaar met een belegging in fondsen die door banken en vermogensbeheerders worden aangeraden. Het heeft dus alvast het voordeel van een spreiding, aangezien er meteen in een korf van aandelen en/of obligaties of vastgoed wordt belegd. Bovendien kan er ook een fonds worden gekozen dat schommelingen beperkt.