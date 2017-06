Prof. Maus: "Elke Vlaming zou Turteltaks moeten terugeisen"

TK

23/06/17 - 07u59 Bron: VRT

© Photo News.

Gisteren verklaarde het Grondwettelijk Hof dat de Turteltaks, de Vlaamse belasting op energie, ongrondwettelijk is. In de toekomst zal die dus niet meer opgelegd worden, maar intussen hebben we ze wel twee jaar betaald. Kan je die eigenlijk terugeisen? "Juridisch gezien wel", aldus professor fiscaal recht Michel Maus (VUB). "Elke Vlaming zou die terugvordering moeten eisen."

"De gevolgen van de Turteltaks moeten behouden blijven voor 2016 en 2017. Dat heeft het Grondwettelijk Hof bepaald. En dat moet je respecteren", vertelde Maus in 'De ochtend'. "De belasting terugvorderen op zich kan dus niet. Maar het feit dat je onwettig belastingen hebt betaald, is wel juridisch overtuigend genoeg om een vordering te eisen."



Voor je naar de rechtbank trekt, wil Maus wel nog waarschuwen dat je alleen niet zoveel kans hebt. "De kans op succes is groter als je het met velen tegelijk doet, een groepsvordering dus. Die juridische procedures kunnen iets opleveren. Voor groepsvorderingen is een consumentenorganisatie als Test-Aankoop, die op grote schaal actief is, wél een mogelijkheid."



De Turteltaks is dan wel dood, maar de groene schuldenput van de zonnepanelen en windmolens moet nog altijd dicht. Er komt sowieso een nieuwe belasting aan. Hoe de put van de groene subsidies dan wel gevuld moet worden, leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro