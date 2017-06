Langetermijnsparen levert tot 678 euro aan belastingvermindering op

Door: redactie

Is je woonlening afbetaald en wil je toch nog kunnen genieten van een belastingvermindering, dan kan je opteren voor het langetermijnsparen. Deze spaarformule laat u toe om tot 678 euro aan belastingen te besparen.

Gegarandeerde opbrengst Langetermijnsparen doe je in een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Dat is een belegging, waarbij een verzekeraar je een gewaarborgde basisrente geeft. Als de evoluties van de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten, kan je daar bovenop nog een extra winstdeelneming krijgen. Dat laatste extraatje kan van jaar tot jaar anders zijn. Het kan ook niet worden gegarandeerd. In 'slechte' jaren is het dus nul.



Het voordeel van een tak21-spaarverzekering is dat je kapitaal minstens groeit met de gewaarborgde rente. In tegenstelling tot een belegging in aandelen kan je bij een dergelijke formule dus geen geld verliezen.



Bovendien geniet een tak21-spaarverzekering van de waarborg van het Garantiefonds. Dat zorgt ervoor dat de spaarders hun tegoeden zeker tot 100.000 euro kunnen recupereren, mocht de verzekeraar over de kop gaan en zijn verplichtingen niet kunnen nakomen.

Fiscaal voordeel Een storting in een tak21-spaarverzekering geeft bovendien recht op een fiscaal voordeel. Elke storting zorgt voor een belastingvermindering van 30%.



De voorwaarde is wel dat het contract voor het langetermijnsparen voor de leeftijd van 65 jaar werd afgesloten en minstens 10 jaar loopt.



In tegenstelling tot bij het pensioensparen kun je bij deze formule ook de stortingen na je 64ste verjaardag doet fiscaal inbrengen. Het bedrag dat aan langetermijnsparen, kan worden besteed, hangt af van je beroepsinkomen. Het bedraagt 169,20 euro plus 6% van je belastbaar inkomen, met een maximum van 2.260 euro. Dit bereik je bij een belastbaar inkomen van 34.833,33 euro. Wie meer verdient, kan dus toch maar 2.260 euro storten. Het fiscale voordeel bedraagt in dat geval 678 euro.

Korf bevat ook woonlening Let wel: in die korf van 2.260 euro wordt ook de aftrek voor de woonlening meegeteld. Wie nog een dergelijk krediet heeft lopen, zal dus geen of maar weinig extra fiscaal voordeel halen uit het langetermijnsparen. Daarom luidt het advies vaak om te wachten met langetermijnsparen tot de woonlening is afbetaald.



Het langetermijnsparen kan daarentegen fiscaal wel worden gecombineerd met het pensioensparen en stortingen voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.



Bij koppels heeft elke partner de mogelijkheid om aan langetermijnsparen te doen en te genieten van de fiscale voordelen.



Het is overigens niet nodig om elk jaar aan langetermijnsparen te doen. Is het even wat moeilijker, dan kan een of meerdere jaren worden overgeslagen.