Charles Michel wil duidelijkheid over Tobintaks: "Ik ben de hypocrisie beu"

Premier Charles Michel zal vrijdag op de Europese top de taks op financiële transacties op tafel leggen. Tien eurolanden onderhandelen over de invoering van zo'n Tobintaks, maar de gesprekken verlopen zeer moeizaam. Michel gaat de andere leiders om duidelijkheid vragen: wat zijn hun ambities en willen ze überhaupt met de onderhandelingen doorgaan?

Over de invoering van een transactietaks wordt al jaren onderhandeld. Tien landen willen een heffing van 0,1 procent op aandelen- en obligatietransacties invoeren en van 0,01 procent op afgeleide producten. Maar over de voorwaarden zijn ze het niet eens. Tijdens een opvallende tussenkomst in het parlement diende Michel in mei de Europese landen van antwoord die volgens hem België de schuld geven van de haperende gesprekken.



"Ik ben de hypocrisie beu", zei hij. "Ik aanvaard het niet meer dat de Belgische regering systematisch geculpabiliseerd wordt. Dat is niet correct en niet collegiaal." In het parlement schoot de oppositie met scherp op de N-VA van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die te weinig ambitie aan de dag zou leggen. Zoals bekend wil de regering te allen prijze negatieve effecten van een nieuwe belasting op de reële economie, de pensioenfondsen en de staatsschuld vermijden. Ons land is ook beducht voor een situatie waarin het de taks zou heffen, maar buurlanden als Nederland en Luxemburg niet.



In mei kondigde Michel aan dat hij het dossier wilde laten agenderen op de Europese Raad, voorzitter Donald Tusk is hem daar nu in gevolgd. De premier wil duidelijkheid krijgen van de andere lidstaten: wat zijn hun ambities met de Tobintaks en willen ze er eigenlijk wel mee doorgaan? Bepaalde landen willen op het gaspedaal drukken, andere willen de brexit afwachten. Een Europese topdiplomaat ontkent dat België de onderhandelingen zou willen doen mislukken of zich zou willen terugtrekken.



Het valt af te wachten of de interventie van Michel tot een debat zal leiden. De laatste onderhandelingsronde over de Tobintaks dateert al van december.