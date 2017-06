Belgische gezinnen vrezen komend jaar minder te kunnen sparen

RVL

20/06/17

Het vertrouwen van de consument is in juni verzwakt. De gezinnen gaan er vooral van uit dat ze de komende twaalf maanden beduidend minder zullen kunnen sparen, zo blijkt uit de consumentenenquête door de Nationale Bank. De indicator die het consumentenvertrouwen meet, zakte in juni naar -2, na twee maanden van stabilisering in april en mei op 0.