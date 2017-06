Zelfstandige mama's krijgen vanaf nu dienstencheques zonder aanvraag

Door: redactie

16/06/17

© unsplash.

Vrouwelijke zelfstandigen die net een kindje op de wereld hebben gezet, moeten niet meer zelf een aanvraag indienen voor hun 105 gratis dienstencheques. Vanaf nu zal het sociaal verzekeringsfonds zelf aan jonge mama's vragen of ze dienstencheques willen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat vrijdag groen licht kreeg van de ministerraad.

Wanneer een vrouw die zelfstandig is bevalt, heeft ze recht op 105 dienstencheques, dat werd in 2016 besloten. Dankzij die dienstencheques krijgt ze hulp bij het huishouden. Vorig jaar betaalden de sociale verzekeringsfondsen 477.192 dienstencheques uit voor moederschapshulp, goed voor zo'n 4.545 begunstigden.



Dankzij die cijfers merkte minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) op dat ongeveer 650 jonge zelfstandige mama's geen beroep deden op de dienstencheques. Volgens hem zijn er twee verklaringen waarom 12,5 procent van de zelfstandige moeders hun dienstencheques niet hebben opgevraagd: de maatregel is niet bekend genoeg, of ze hebben er geen behoefte aan.



De nieuwe automatische toekenning wordt opgenomen in het Koninklijk Besluit van minister Borsus en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat het verzekeringsfonds zelf contact opneemt met de vrouw wanneer het te weten komt dat ze mama geworden is. De vereenvoudigde procedure gaat op 1 september 2017 van start.