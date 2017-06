Belg heeft meer dan 1.550 miljard euro aan pensioenrechten uitstaan

kv

15/06/17 - 21u24 Bron: Belga

© thinkstock.

Eind 2015 hadden alle Belgen naar schatting 1.557 miljard euro aan pensioenrechten opgebouwd via het wettelijk pensioen (1e pijler). Dat komt volgens het Planbureau overeen met bijna 3,8 keer (379%) het bruto binnenlands product (410,4 miljard in 2015).

Het gaat om de verworven pensioenrechten van de gepensioneerden en actieven eind 2015. Meer concreet de huidige en toekomstige pensioenbetalingen aan gepensioneerden en het deel van de pensioenrechten dat de actieve populatie al heeft opgebouwd.



Voorzichtigheid

Het gaat dus om de wettelijke pensioenen, wat betekent dat de sociale zekerheid, en dus de staat, dit moet betalen. Maar daarbij wijst het Planbureau ook op de nodige voorzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers. In ons pensioenstelsel worden de uitgekeerde pensioenen immers gedragen door de bijdragen van de actieve bevolking. Er staat met andere woorden geen financiële reserve tegenover.



"Doordat verworven pensioenrechten geen rekening houden met huidige of toekomstige bijdragebetalingen, zijn ze geen indicator van de houdbaarheid van de pensioenstelsels en drukken ze evenmin een schuld van de overheid uit", heet dat.



De cijfers werden opgelijst op vraag van Eurostat, de Europese statistiekdienst, zo verduidelijkt het Planbureau.



Stijgende kost voor staatskas

Om een idee te hebben over de houdbaarheid van het pensioenstelsel, verwijst het Planbureau door naar bijvoorbeeld zijn Studiecommissie voor de Vergrijzing. Die ging in het rapport van juli 2016 uit van een meerkost van de pensioenen op lange termijn van 2,3 procent bbp tegen 2060. Concreet: Waar België in 2015 25,3 procent van het bbp uitgeeft aan vergijzingskosten, zal dat in 2060 27,6 procent zijn. In het voorgaande rapport was er maar sprake van 1,9 procent meerkost.