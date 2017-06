Bye, bye roamingkost (maar uitkijken voor de addertjes!)

Door: Michaël Van Droogenbroeck

Vanaf morgen mogen telecomoperatoren in de Europese Unie niets extra meer aanrekenen voor roaming, dat zijn de extra kosten om te bellen, sms'en of surfen als u in het buitenland bent. De dure gsmfactuur na de vakantie moet daarmee tot het verleden behoren. Maar om onaangename verrassingen te voorkomen kijkt u het best voor vertrek waar u uw gsm zorgeloos kan aanzetten en waar niet.

© thinkstock. Niet alle operatoren wachten trouwens tot morgen om de roamingkosten af te schaffen: bij Orange en Proximus zijn ze al geschrapt, Telenet en Base volgen morgen.



Wie vanaf dan naar andere landen binnen de Europese Unie reist en z'n gsm gebruikt betaalt hetzelfde tarief als in ons land.



Geen onverwachte dure facturen meer dus na een vakantie, want bellen en gebeld worden, sms'en versturen, surfen of de apps op je smartphone gebruiken, gebeurt gewoon aan hetzelfde tarief dat u in ons land betaalt. Lees ook Geen roamingkosten meer? Dan verhogen de prijzen wel

Let op! • De roamingkost verdwijnt enkel in de Europese Unie (Bulgarije, (Grieks-)Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (tot 2019) en Zweden) en daarnaast ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.



• Sommige operatoren hebben de bovenstaande lijst uitgebreid met populaire vakantiebestemmingen: zo schaffen Orange en Telenet ze ook af voor San Marino en Monaco, maar Proximus doet dat niet. Gaat u naar een niet-EU land op vakantie, kijk dan goed na of uw telecomoperator roamingkosten ervoor aanrekent of niet.



• Om te vermijden dat u overstapt naar een goedkope buitenlandse operator, mag uw operator vragen om bij te betalen als u meer dan vier maanden per jaar belt of surft vanuit het buitenland.



U bent op vakantie in Frankrijk en reserveert met uw gsm bij een lokaal restaurant Dan betaalt u geen roamingkost meer en gebruikt u gewoon de belminuten van uw abonnement of betaalt u evenveel als u in ons land zou betalen om naar een binnenlands nummer te bellen. Ook als u vanuit Frankrijk naar Italië zou bellen, betaalt u hetzelfde tarief als in ons land.



Maar let ook hier op: als u vanuit België met uw gsm naar dat Italiaanse nummer zou bellen, is er geen roaming en betaalt u wél de internationale tarieven. Als u op vakantie in Frankrijk of een ander EU-land gebeld wordt, betaalt u zelf voortaan niets extra's meer.

U reist met de auto naar Italië. Heeft u heel de rit gratis roaming? Neen, of toch niet als u via Zwitserland rijdt. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie en staat ook niet op het lijstje van andere landen waar de roamingkost niet geldt.



Wel integendeel, de Zwitserse operatoren rekenen hoge kosten aan om hun netwerk te gebruiken. Dat betekent dus dat u het best uw roaming uitzet op uw toestel als u door (of naar) Zwitserland reist, want anders betaalt u voor elke keer dat uw toestel verbinding maakt met het internet, als u belt of gebeld wordt.

U downloadt elke dag de krant op vakantie in Spanje op uw tablet © thinkstock. Dan gaat dat voortaan gewoon van uw datapakket af. Hoeveel data u standaard per maand heeft, hangt af van uw abonnement. Als uw datapakket is opgebruikt, betaalt u bij per gebruikte megabyte. Ook dat bedrag is afhankelijk van uw abonnement en is hetzelfde of u nu in Spanje of in Vlaanderen uw krant downloadt.



Maar waar u ook zit, u maakt voor het downloaden van grotere bestanden beter gebruik van het wifi-netwerk. Zo vermijdt u dat uw databundel snel is opgebruikt.

U sms't vanuit Spanje naar vrienden op vakantie in Duitsland Die sms'en kosten voortaan evenveel als een sms die u in eigen land zou sturen. Of ze gaan af van de sms'en die inbegrepen zijn in uw abonnement.