Colruyt biedt Dash aan voor 1,10 euro: helaas te mooi om waar te zijn

9/06/17



Klanten van de Colruyt dachten vandaag een flinke slag te slaan door op het online platform Collect&Go flessen wasmiddel van het merk Dash in te kopen voor 1,10 euro per stuk. De aanbieding bleek helaas te mooi om waar te zijn.

Klanten die een bestelling hadden gedaan kregen vanmiddag een telefoontje met de medededeling dat de prijs van de aanbieding niet klopte. Er had 7,99 euro moeten staan.



Op Facebook wordt druk gediscussieerd over de zaak. Enkele klanten citeren de algemene voorwaarden van de webshop. Daar staat: "Wij garanderen dat je altijd de prijs betaalt die op de site of app staat op het ogenblik dat je je bestelling doorstuurt. Ook bij een eventuele prijswijziging tussen het moment van doorsturen van de bestelling en het moment van afhalen."



Aan VTM Nieuws zegt marketingdirecteur Guy Elewout dat het bedrijf wettelijk niets mag verkopen onder de inkoopprijs. "Hier en daar hebben mensen geluk gehad dat ze toch het product voor 1,10 euro hebben kunnen kopen", zegt Elewout. ''We willen alle klanten een compensatie geven: bij hun toekomstige bestelling zijn de servicekosten gratis."