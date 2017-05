Hello Bank scherpt rente op online woonkrediet aan

Heidi Gabel

30/05/17 - 03u00

© afp.

Hello Bank, de online dochter van BNP Paribas Fortis, schroeft de tarieven voor de eerste volledig online woonkredieten in ons land fors terug. Toevallig of niet: nog voor de zomer komt er concurrentie op die markt, want ook Keytrade staat klaar om een gelijkaardig aanbod te lanceren.

Jonge speler

"Hello Bank is met zijn product en model nog een erg jonge speler, dan moet je blijven werken op naamsbekendheid en marktaandeel", reageert woordvoeder Hilde Junius. "We merken een grote interesse naar online woonleningen. Het aantal simulaties en aanvragen lost onze verwachtingen zeker en vast in. Wel merken we dat daarvan een beperkter aandeel daarvan ook tot een gerealiseerd dossier leidt, dan in ons kantorennetwerk het geval is. Contact met en het advies van onze Hello Team-medewerkers blijft dus belangrijk."



Volgens Kristof De Paepe van Spaargids.be kan Hello Bank na deze nieuwe tariefverlaging eindelijk mee concurreren met de andere banken, die geen online woonkredieten aanbieden. Voordien was het aanbod door de band genomen ietsje duurder - de prijs die je als klant betaalt om niet uit je luie zetel te moeten komen. De rentevoeten op het online platform liggen immers vast. Iedereen betaalt hetzelfde. "De woonkredieten van Hello Bank vielen tot nu toe vooral in de smaak bij wie geen zin had om van kantoor tot kantoor te trekken, om een betere rentevoet af te dwingen", weet De Paepe. "Maar aan deze nieuwe, scherpere prijzen kunnen zelfs sommige van die 'shoppers' de beste deal bij Hello Bank vinden."