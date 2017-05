Alleenstaand, samenwonend of gehuwd? Regering wil gelijke belasting

SPS

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil een aantal anomalieën aanpakken in de verschillende fiscale behandeling van alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden. De fiscale wetgeving is immers niet meer van deze tijd. HR-dienstverlener SD Worx bracht alvast de fiscale behandeling van de verschillende samenlevingsvormen in kaart.

Wat voor de maatschappij een gezin is, is dat voor de fiscus niet altijd. Feitelijk samenwonende koppels worden door de belastingen nog steeds beschouwd als alleenstaanden. Indien ze kinderen hebben, worden ze fiscaal bevoordeeld ten opzichte van gezinnen waarvan de ouders gehuwd of wettelijk samenwonend zijn.



Anderzijds kunnen koppels die niet gehuwd zijn of niet wettelijk samenwonen geen aanspraak maken op het huwelijksquotiënt, het doorschuiven van een deel van de beroepsinkomsten naar niet werkende of weinig verdienende partner om zo minder belastingen te moeten betalen.



SD Worx legde deze en andere anomalieën bloot in een analyse en gaf een aantal aanbevelingen. Door feitelijk samenwonende gezinnen een statuut te geven, zouden een aantal discriminaties weggewerkt kunnen worden.