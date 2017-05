Douane houdt miljoen fidget spinners uit China en Hongkong tegen

Bewerkt door: ADN

De douane heeft in Bierset 50 ton of bijna een miljoen stuks speelgoed uit China en Hongkong tegengehouden. Het gaat om zogenaamde 'fidget spinners', momenteel een rage op vele speelplaatsen, die niet conform de vereisten waren. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën vandaag.

Na controle door de FOD Economie en handhaving van het verbod om ze op de markt te brengen, zullen ze door de douane, op kosten van de verkoper, teruggestuurd worden met de melding dat ze niet conform zijn.



Speelgoed moet een serie- of modelnummer en een naam en contactadres van de fabrikant hebben. Daarnaast moet ook een volledig contactadres en de naam van de importfirma op het product of ernaast voorkomen. Alle bijgaande waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied waar het product op de markt komt. Het speelgoed moet een voorgeschreven CE-label dragen vóór het op de markt komt en de fabrikant en de invoerder moeten aan de hand van inlichtingen en documentatie de conformiteit van het speelgoed kunnen bewijzen.