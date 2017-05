Huis huren almaar duurder en dat is nefast voor de meest kwetsbare gezinnen

EB

De Vlaamse Woonraad trekt aan de alarmbel over de nijpende situatie voor kwetsbare gezinnen op de private huurmarkt. De raad spreekt in een advies van een heuse "wooncrisis". Het aanbod betaalbare private huurwoningen slinkt en de meest kwetsbare gezinnen glijden af naar het grijze wooncircuit. Het adviesorgaan pleit enerzijds voor structurele maatregelen zoals het versterken van de private huurmarkt en een "substantiële toename" van het sociale aanbod. Maar omdat de situatie zo "acuut" is, moeten er ook ingrepen komen op korte termijn.

Het probleem is op zich niet nieuw. Kwetsbare gezinnen hebben het vaak moeilijk om een degelijke en betaalbare woning te vinden. Op de sociale markt lopen de wachttijden op en op de private huurmarkt liggen de prijzen voor die gezinnen vaak gewoon te hoog. Daardoor zijn die gezinnen aangewezen op minder comfortabele en kwalitatieve woningen.



Volgens de Vlaamse Woonraad neemt het probleem de laatste jaren "hand over hand toe". Zo slinkt het aanbod aan betaalbare private huurwoningen voor gezinnen met een laag inkomen. De huurprijzen lopen op en de vraag naar financieel haalbare woningen is vele malen groter dan het aanbod. Dat maakt het voor die kwetsbare gezinnen nog moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Lees ook "Belgische huizenprijzen zullen dit jaar met 3 procent stijgen"

