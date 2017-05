Onopgeloste klacht? U kan voortaan terecht bij Ombudsman voor de Handel

SPS

De handelssector lanceert vandaag de Ombudsman voor de Handel, een online platform waar de consument terechtkan met zijn klacht in het uitzonderlijke geval dat hij er met de handelaar zelf niet uitgeraakt. Meer dan 40 ketens, goed voor ruim 4.000 winkels in België, hebben zich al achter het nieuwe initiatief geschaard. Onafhankelijke verzoeners zullen de klacht onderzoeken en een voorstel tot bemiddeling uitwerken. Daar zijn voor de consument geen kosten aan verbonden.

"We nemen als sector onze verantwoordelijkheid op", zegt Dominique Michel, CEO van distributiefederatie Comeos. "De consument moet er alle vertrouwen in hebben dat hij perfect geholpen wordt, dat hij kan rekenen op de best mogelijke service voor en na de aankoop. Maar de klant moet ook de garantie hebben dat in het uitzonderlijke geval dat het toch zou mislopen, er dan ook naar een oplossing gezocht wordt. Daarom lanceren we de ombudsdienst."



Bij de ketens die al hebben toegezegd om mee te werken aan de nieuwe ombudsdienst, zijn onder meer Colruyt, Carrefour, Delhaize, Aldi, Lidl, Makro, Media Markt, Brico en Standaard Boekhandel. Volgens Boudewijn van de Brand, CEO van Lidl, kunnen "in 99,99 pct van de gevallen" klachten met de eigen klantendienst worden opgelost. "Maar wij streven naar 100 pct klantvriendelijkheid. Daarom moet ook die resterende 0,01 pct uitzonderingsgevallen worden aangepakt", zei hij vandaag in 'De Inspecteur' op Radio 2.



Op www.ombudsmanvoordehandel.be krijgt de consument een duidelijk overzicht van al zijn rechten bij de aankoop in een winkel of webshop. De klant krijgt er objectieve en correcte informatie. Het platform zal de consument ook de mogelijkheid bieden een klacht in te dienen als hij, ondanks alle inspanningen van de handelaar, toch niet tevreden is. De nieuwe ombudsdienst is een vzw die beantwoordt aan alle wettelijke eisen op het vlak van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.



Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zei in 'De Inspecteur' te hopen dat er vrij snel nog meer winkels/ketens op de kar springen.