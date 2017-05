Rutte: "Laat iedereen per maand 500 euro netto onbelast bijverdienen"

Door: redactie

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vindt dat iedereen per maand 500 euro netto onbelast moet kunnen bijverdienen. "Het gaat om extra bijverdiensten, om occasioneel werk of iets wat je extra voor een ander wil doen. Vandaag wordt dit zwaar belast. Daarom gebeurt het nu ofwel niet, ofwel in het zwart. Dat kan wit en beter", zegt ze.

Rutten wil de filosofie van de flexijobs doortrekken naar iedereen die werkt of gewerkt heeft. "Het gaat om het principe. Open Vld wil nog verder gaan en wie werkt of gewerkt heeft onbelast tot 500 euro netto per maand laten bijverdienen. Wie nu bijverdient, komt snel in een hogere belastingschijf waardoor hij of zij er niets meer aan overhoudt. Dat is ook zo voor gepensioneerden die willen bijverdienen. Dat willen we anders: wie werkt, mag vooruit gaan".



Extra dynamiek

Volgens Rutten zijn er tal van voorbeelden "waar onbelast bijverdienen voor een extra dynamiek kan zorgen": leraren die bijles geven, buurtbewoners die de sportkantine uitbaten, gepensioneerden die werken en er ook iets aan willen overhouden.



"Op scholen zoals de gemeentelijke basisschool de Vlinderdreef in Moerbeke-Waas zie je initiatieven van leraars die vanuit hun eigen interesse tijdens de middag muziekles geven, leren programmeren of een leesclub beginnen. Dat is een prachtig initiatief dat wordt betaald door de gemeente, helaas houden de leraars er weinig aan over, omdat er heel wat wordt wegbelast. Wij willen dit soort initiatieven net stimuleren en ook de fiscale remmen wegwerken", aldus Rutten.