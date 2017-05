Wat u moet weten voor u een persoonlijke lening afsluit

Door: redactie

29/05/17 - 08u00 Bron: Spaargids.be

© Shutterstock.

Uw interieur is aan vernieuwing toe, maar u hebt geen hopen geld opzij staan? U wilt een groot trouwfeest geven, maar krijgt de eindjes net niet aan elkaar geknoopt? Een persoonlijke lening kan een oplossing bieden. Bij zo'n lening wordt het geleende bedrag rechtstreeks en volledig op uw rekening gestort, zodat u het meteen kan investeren in een auto, salon of extravagant trouwfeest. Maar wat zijn de voor- en nadelen van een persoonlijke lening?

Waarom een persoonlijke lening? Wanneer u geld wilt lenen, weet u vaak al op voorhand hoeveel u precies nodig hebt. In dat geval is een persoonlijke lening (ook wel 'lening op afbetaling' genoemd) een goede oplossing. Persoonlijke leningen worden vaak voor kleinere bedragen afgesloten, bijvoorbeeld voor een laptop of wanneer u een verre reis wilt maken.



Soms kunt u echter niet voorspellen hoeveel u wilt uitgeven en op welke termijn. Dan is een lening op krediet beter geschikt. Wilt u uw woning verbouwen, of de studies van uw kinderen financieren, informeer dan bij een bank in uw buurt naar deze lening.



Besluit u een persoonlijke lening aan te gaan? We zetten een aantal concrete voor- en nadelen op een rij.

Voordeel: goed voor wie zekerheid wil De lening heeft een vaste looptijd. U legt op voorhand vast wanneer u het bedrag wilt afgelost hebben. Zo zit u nooit langer dan gepland vast aan de lening. Een persoonlijke lening loopt bij de meeste banken maximaal over 10 jaar.



Uw maandelijkse afbetaling én de rente op dat bedrag staan vast. Zo weet u steeds waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. De wettelijk vastgelegde maximumrente voor persoonlijke leningen werd in juni 2016 nog verlaagd.



U ontvangt het geleende bedrag meteen volledig op uw rekening. Dat is logisch, aangezien het geld bedoeld is voor een directe aankoop.