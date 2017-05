Wat zijn de 'fidget spinners' die plots iedereen wil?

bewerkt door: LS

6/05/17 - 16u47 Bron: independent.co.uk, bgr.com, nieuwsblad.be

© rv.

De 'fidget spinner' is al twintig jaar oud en wordt nu razend populair. Op internet duiken steeds meer filmpjes op met leuke trucjes die je met het speeltje kunt uitvoeren, maar wat is het eigenlijk?

We have banned fidget spinners from lessons @ChurchillAcad - here's why. So proud of our students! #pedagoofriday pic.twitter.com/3gIJoH4euv — Chris Hildrew (@chrishildrew) 28 april 2017

Concentreren

Het speeltje was oorspronkelijk bedoeld om hyperactieve, angstige of autistische kinderen te helpen ontspannen. Volgens sommige onderzoekers helpt het ook volwassenen om zich beter te concentreren, maar daar is onenigheid over.



Andere experts zien het gadget namelijk eerder als een afleiding en benadrukken dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het kinderen met ADHD of autisme helpt.



Dopamine

Maar opvallend is dat Tony Lloyd, de oprichter van de ADHD Foundation, wel in de uitvinding gelooft als hulp voor kinderen met ADHD. In een interview aan 'The Independent' zei hij dat de 'fidget spinner' hun nood aan beweging bevredigt zodat hun hersenen dopamine blijven produceren, wat goed is voor hun concentratie en het geheugen.



Toch hebben sommige Amerikaanse scholen de 'fidget spinner' verbannen omdat het te veel geluid maakt. ADHD-expert Lloyd reageerde begripvol dat kinderen zonder ADHD afgeleid kunnen worden door de spinner en het geluid ervan. Zeker als iedereen in de klas aan zijn 'fidget spinner' draait, kan het zoemend geluid storend zijn.