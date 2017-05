400 Vlamingen per bus naar Nederland voor goedkopere medicatie

Door: redactie

6/05/17 - 13u41 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Zo'n vierhonderd Vlamingen nemen vandaag samen de bus naar Hulst, net over de grens met Nederland, om er medicijnen te gaan kopen. Het is een initiatief van 'Geneeskunde voor het Volk', een vereniging die ijvert voor betaalbare geneeskunde, opgericht door de Partij van de Arbeid. Want sommige medicijnen zijn in Nederland tot vijf keer goedkoper dan bij ons, zeggen ze.