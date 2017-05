Vlaamse kringwinkels organiseren vandaag Dag van de Gever

Door: redactie

De Vlaamse kringwinkels organiseren vandaag voor het eerst de Dag van de Gever. Wie in een kringwinkel spullen doneert, mag zich verwachten aan ludieke acties en cadeautjes, zo zegt Komosie, de koepel van de meer dan 130 kringwinkels in Vlaanderen.

"Wat je niet meer nodig hebt, kan heel waardevol zijn voor een ander", zegt Marleen Vos van Komosie. "Meer en meer Vlamingen zijn zich hiervan bewust en geven de spullen die ze niet (meer) gebruiken, weg."



In 2016 gaf de Vlaming vijf keer zoveel aan de kringwinkels als in 1999. Liefst 54 procent van de Vlamingen schonk vorig jaar iets weg aan een kringwinkel. Dat blijkt uit een onderzoek dat Komosie in september vorig jaar bij meer dan 1.100 Vlamingen liet uitvoeren.



De redenen om iets weg te geven, lopen uiteen. De overgrote meerderheid (82 procent) doet het om er anderen blij mee te maken. Maar ook het milieu beïnvloedt ons gedrag: 47 procent geeft spullen aan de kringwinkels omdat hergebruik duurzaam is. Voorts gaf 39 procent van de respondenten jobcreatie op als drijfveer om spullen aan de kringwinkels te schenken.



Dat doet Marleen Vos plezier: "Het is fijn dat steeds meer mensen weten dat de kringwinkel meer is dan zomaar een tweedehandswinkel. De opbrengst uit de verkoop gaat immers integraal naar het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen. Liefst 80 procent van onze 5.400 medewerkers vindt elders moeilijk werk. Wij leiden hen op en laten hen werkervaring opdoen. Zo stromen ze later makkelijker door naar de gewone arbeidsmarkt."