Waarom mag Pommeline niet wat voetballers wél mogen?

Door: redactie

6/05/17 - 03u48 Bron: Het Laatste Nieuws

© Steven Wolles/StarCasino.

Zelden werd zo druk over een uitspraak van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) gediscussieerd als gisteren. De JEP velde een oordeel over de affichecampagne van gokwebsite Starcasino waarop 'Temptation Island'-verleidster Pommeline prijkt, met haar '400 cc humor' in een rode bikini. "Het herleidt vrouwen tot een lustobject", klonk de motivatie om de affiches te laten veranderen of verwijderen.