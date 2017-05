Belgen halen in één maand 5,4 miljard van spaarboekjes

EB

Eind maart stond er 255,7 miljard euro geparkeerd op de Belgische spaarboekjes, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het is van september 2014 of bijna 2,5 jaar geleden, dat de spaarcentjes van de Belg zo laag stonden.

De gereglementeerde spaardeposito's dalen voor de derde maand op rij. Eind 2016 stond er nog 261,6 miljard euro op de spaarrekeningen. De daling is ditmaal wel fors: in januari en februari kwam het bedrag ondanks de daling nog boven 261 miljard euro uit, met 261,1 miljard euro in februari. In één maand gaat er nu dus 5,4 miljard euro af.