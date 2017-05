Nieuw huis gevonden, maar oude nog niet verkocht? Geen nood!

Door: redactie

2/05/17 - 12u04 Bron: Spaargids.be

© Shutterstock.

Je wil een nieuwe woning kopen, maar je oude huis of appartement is nog niet verkocht. Dat kan je oplossen met een overbruggingskrediet, een lening voor een korte periode die je terugbetaalt op het moment dat je de centen van verkoop ontvangt.

Krediet lost probleem op

Veronderstel dat je op zoek bent naar een nieuwe woongelegenheid en je nu een huisje met een tuin wil, bijvoorbeeld omdat je gezin is uitgebreid met enkele kinderen. Maar dat levert meteen problemen op. Je kunt toch moeilijk al je huidige woning al verkopen als je nog niet zeker bent of en wanneer je je nieuwe droomhuis vindt. En als je het toch gevonden hebt, kun je toch moeilijk aan de eigenaar vragen om te wachten op zijn centen tot je je eigen oude pand hebt verzilverd.



Voor dergelijke zaken is een overbruggingslening in het leven geroepen. Dat is een lening die je al na een korte tijd kan terugbetalen omdat je er zeker van bent dat je binnenkort bepaalde inkomsten gaat verwerven. Dat kan de ontvangst van een erfenis zijn, de uitbetaling van een groepsverzekering, maar ook de verkoop van een oude woning.



Tijdens de looptijd van de overbruggingslening moet je alleen intresten betalen en dat voor het aantal dagen dat je van de lening gebruik hebt gemaakt. Doorgaans heeft het krediet een vaste intrestvoet, die voor de hele looptijd vastligt. De afbetaling van het kapitaal gebeurt in eenmaal bij ontvangst van de fondsen uit het incasseren van je groepsverzekering of de verkoop van je oud pand.