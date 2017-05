Dit kleine huisje is echt te koop

Door: redactie

2/05/17 - 00u02 Bron: Het Nieuwsblad, Muji

© Muji.

De Japanse winkelketen Muji gaat een 'tiny house' op de markt brengen. De Muji Hut was origineel bedoeld als klein vakantiehuisje, maar kan ook als woning dienen voor iemand die graag minimalistisch wil wonen.

De Japanse winkelketen is de eerste wereldspeler om zelf een huis op de markt te brengen en speelt daarmee in op de trend van 'tiny houses', kleine betaalbare woningen die afgewerkt worden afgeleverd en vaak op wielen staan. De huisjes kunnen dienen als extra gastenverblijf of tuinhuis, maar evengoed als gewoon huis voor mensen die weinig ruimte nodig hebbben.



Tien vierkante meter

De uit cederhout vervaardigde Muji Hut is namelijk maar tien vierkante meter groot. Er is plaats genoeg om vier mensen in te ontvangen. Dankzij een schuifdeur kan je zoveel licht naar binnen laten vallen als je wil. "Zet het in de bergen, vlakbij de zee of in een tuin en het versmelt meteen samen met de omgeving en nodigt je zo uit tot een nieuw leven", klinkt het in het statement van het bedrijf.



Hoewel Muji ook veel winkels in Europa heeft, komt het huisje voorlopig alleen in Japan op de markt. Omgerekend kost het zo'n 25.000 euro.