Online én offline: Zalando wil ook fysieke winkels openen in grote steden

Vinden we naast Zara en H&M binnenkort ook een Zalandowinkel in pakweg de Gentse Veldstraat of de Antwerpse Meir? De webshop voor kleding, schoenen en mode-accessoires overweegt alvast fysieke winkels te openen in onder meer Londen, Parijs en Berlijn. Dat heeft manager Rubin Ritter gezegd in een interview met Manager Magazin.