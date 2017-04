Heineken gaat politieke tour op met nieuwe campagne

LDL

29/04/17 - 04u43 Bron: UpWorthy, YouTube

video Geen feestgedruis, luide muziek of schaarsgeklede jongedames in de nieuwe campagne van Heineken. Het biermerk besloot om met de campagne #OpenYourWorld een compleet andere richting uit te gaan en het is iets helemaal anders geworden dan wat we al decennia lang te zien krijgen van grote biermerken.

Het basisidee van de nieuwe spot is simpel: breng twee mensen samen die het oneens zijn over een bepaald thema en laat hen hun meningsverschillen uitpraten onder het genot van een frisse pint.



In de spot zien we mensen die het oneens zijn over onderwerpen als de klimaatopwarming, feminisme en rechten voor transseksuelen. Wanneer de twee elkaar voor het eerst zien, weten ze niet dat ze grondig van mening verschillen, maar dan krijgen ze een kort filmpje te zien waarin duidelijk wordt dat hun meningen lijnrecht tegenover elkaar staan.



En dan krijgen ze de keuze: vertrekken of samen een pintje pakken en praten over het onderwerp waarin ze grondig van mening verschillen. Het blijft tenslotte een reclamespot voor bier, nietwaar?



