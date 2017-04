Oppositie verzet zich tegen afbouw energielening: "Gratis bestaat niet", zegt Tommelein

SPS

Sp.a en Groen verzetten zich tegen het afbouwen van de energielening. Ze leggen vanmiddag een resolutie voor aan het Vlaams parlement. Beide oppositiepartijen rekenen op steun van CD&V.

Wie energiebesparende werken uitvoert, kan in aanmerking komen voor een energielening. Die is renteloos voor bepaalde doelgroepen, voor de rest bedraagt de intrestvoet 2 procent. Het was voormalig minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) die de lening nieuw leven inblies. De nieuwe formule werd zo'n succes dat het budget ervoor moest opgetrokken worden. Vorig jaar werden er nog 4.215 aangevraagd.



In het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat de lening in 2019 zal worden beperkt tot de sociale doelgroep. Daardoor zal investeren in energie-efficiëntie minder aantrekkelijk worden, voorspellen parlementsleden Rob Beenders (sp.a) en Johan Danen (Groen). Beide partijen verzetten zich tegen de geplande hervorming. "Energieminister Bart Tommelein kan geen enkele garantie bieden dat de rentes van de grootbanken onder 2 procent zullen blijven. Bovendien valt op deze manier ook de gratis begeleiding van de Energiehuizen weg. Commerciële bankinstellingen zijn geen volwaardig alternatief."



Volgens Tommelein moet de overheid echter niet doen wat de privésector perfect kan. Drie banken hebben zich op de Vlaamse Klimaattop in december geëngageerd om een energielening onder de 2 procent aan te bieden. "Voor de sociale doelgroep, die geen lening kan krijgen bij de bank, willen we uiteraard wel oplossingen bieden", aldus Tommelein. "Maar iedereen zomaar goedkope of gratis leningen blijven aanbieden zijn we niet van plan. Gratis bestaat niet."



De Energiehuizen zullen volgens de minister andere opdrachten krijgen, gericht op energie-efficiëntie en de omslag naar hernieuwbare energie.