Komt hier de eerste Burger King van ons land?

25/04/17 - 09u20 Bron: Het Nieuwsblad

© photo news.

Het overkoepelende bedrijf Burger Brands Belgium heeft een aanvraag ingediend om het logo van de huidige Quick op de Markt in Brugge te vervangen door dat van Burger King. Dat meldt Het Nieuwsblad. De West-Vlaamse hoofdstad zou binnenkort dus weleens de eerste Burger King van ons land kunnen verwelkomen.

Burger Brands Belgium kondigde eerder aan dat Burger King in de zomer van dit jaar de eerste Belgische vestigingen zou openen. Naast de bekende Amerikaanse keten zou ook het "historische merk" Quick blijven bestaan, klonk het.



Brugge blijkt nu in poleposition te liggen voor die allereerste Burger King in ons land. Burger Brands Belgium wil niet bevestigen waar de primeur precies zal komen, maar het lijkt er sterk op dat op de Markt in Brugge de 'Giant' straks sowieso plaats zal ruimen voor de 'Whopper'.