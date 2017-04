Stylisten, barista's, meer gaming én extra (kleinere) winkels: Media Markt vernieuwt

Bewerkt door: FT

Media Markt past een nieuw winkelconcept toe en wil klanten meer producten zelf laten uitproberen. © anp.

Media Markt wil nu ook inzetten op kleinere winkels. Dat is vandaag bekendgemaakt. Volgens de krant 'De Tijd' gaat het om vijftien winkels, al wordt dat niet meteen bevestigd. De fysieke shops moeten mee de onlineverkoop verstevigen.

We merken dat waar we geen winkel hebben, mensen minder op onze webwinkel kopen. Waar we wel winkels hebben, kopen mensen uit de buurt wel veel online CEO Sven Degezelle

De elektronicaketen stelde in Wilrijk, alsook in het Nederlandse Eindhoven, een vernieuwde aanpak voor. De klant zal door de inzet van onder meer stylisten, barista's en gamingmogelijkheden de koopwaar meer kunnen beleven. De aanpak - shoppen als "uitstap an sich" - wordt de komende tijd getest en mogelijk ook in andere vestigingen ingevoerd.



Er wordt ingezet op het 'multichannelverhaal'. De fysieke winkels moeten de onlineverkoop mee ondersteunen. Belangrijk daarbij, zo meldt De Tijd, is de rol van nieuwe, kleinere winkels van zo'n 1.000 vierkante meter. Die zouden naast invalswegen naar kleinere steden komen. "We merken dat waar we geen winkel hebben, mensen minder op onze webwinkel kopen. Waar we wel winkels hebben, stellen we vast dat de mensen uit de buurt veel kopen op onze webwinkel", verklaarde CEO Sven Degezelle.



Het zou gaan om vijftien winkels. Navraag bij Media Markt leert dat het deels gaat om de geplande shop-in-shops door de overname van elektronica-afdelingen bij winkels van warenhuisgroep Makro en dit bovenop "de mogelijkheid een aantal kleinere winkels te openen", zonder het getal van vijftien expliciet te bevestigen.



Media Markt zou met de fysieke winkels concurrenten volgen, zoals Vanden Borre of Selexion, die ook online actief zijn, alsook buitenlandse webshops zoals Coolblue of Bol.com, die ook inzetten op fysieke winkels en/of servicepunten.