Klein bedrag, grote ergernis: nutsbedrijven rekenen aan wat ze willen voor aanmaning

STEFAN VANDERSTRAETEN

22/04/17 - 10u01

Een langere vakantie, onverwachte ziekenhuisopname of - gewoon - menselijke vergetelheid? Dan krijg je van vele telecom- en nutsbedrijven een herinneringskost in de bus of mailbox. Ergerlijk, dát wel, maar valt er ook iets tegen te beginnen?

Klein bedrag, grote ergernis: hoewel je er nu niet meteen een afbetalingsplan voor nodig hebt, zorgt zo'n herinneringskost wél vaak voor wrevel bij de ontvanger. En meer dan het bedrag op zich lijkt de schijnbare willekeur daarvan de oorzaak. Niet alleen hanteert zowat elk telecom- en nutsbedrijf een eigen tarief, ook dekt zo'n herinneringskost weinig meer dan het versturen van een sms, mail of brief. En dan oogt zelfs zo'n bedrag van 7,5 euro of meer gul berekend.



"En toch doen al deze ondernemingen wettelijk niets verkeerd", zegt Luc Ballon, hoogleraar-emeritus Economisch Recht (KU Leuven). "Op één belangrijke voorwaarde: dat de uitleg rond deze herinneringskost duidelijk is opgenomen in de 'Algemene voorwaarden' van het bedrijf." Lees ook Telenet aan het werk in Zonhoven: twee dagen lang geen tv, internet en telefonie

