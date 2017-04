Belgische grensarbeiders in Nederland riskeren twee jaar zonder inkomen te vallen

EB

21/04/17 - 12u57 Bron: Belga

© anp.

Belgen die hun hele carrière lang over de grens hebben gewerkt in Nederland, lopen het risico om twee jaar zonder inkomen te vallen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2016 van de federale Ombudsman. De ombudsdienst spoort het parlement aan om maatregelen te nemen.

De federale Ombudsman kreeg vorig jaar een klacht binnen van een 60-jarige Belg, die zijn hele carrière in Nederland had gewerkt, legt Ombudsman Guido Herman uit. De man was intussen werkloos en kreeg een uitkering van de Belgische staat, maar die uitkering vervalt van zodra de pensioenleeftijd van 65 jaar is bereikt. In Nederland ligt de wettelijke pensioenleeftijd echter op 67 jaar. Aangezien het pensioen volgens de Europese regels betaald wordt door het land waar je hebt gewerkt, zou de man twee jaar lang zonder uitkering vallen.



De federale Ombudsman spoort het parlement aan om een oplossing te zoeken, "in afwachting van supranationale maatregelen, om de continuïteit van de sociale bescherming te garanderen", aldus Herman.



Volgens de laatste cijfers van het Riziv werkten in 2015 32.191 landgenoten in Nederland. Nog eens 40.000 Belgen werkten in Luxemburg, 7.400 in Frankrijk en bijna 6.000 in Duitsland.



Behalve bij de noorderburen ligt de pensioenleeftijd in de andere buurlanden voorlopig nog op of onder de leeftijd van 65, al zijn Frankrijk en Duitsland wel van plan de grens vanaf respectievelijk 2023 en 2029 op te trekken naar 67. Ons land volgt pas in 2030.