Vier tips om te sparen voor je kinderen

Eerste of plechtige communie gedaan of lentefeest gehad en wat zakgeld gekregen? Of op eigen initiatief wat spaarcentjes verzameld? Hoe zorg je er vervolgens voor dat het geld van het jonge volkje ook nog wat opbrengt?

1. Geboortespaarrekening of jongerenspaarrekening Spaargeld brengt maar weinig op, maar voor jonge klanten willen banken en verzekeraars wel een extra inspanning doen. Op zogenaamde geboortespaarrekeningen of jongerenrekeningen geven ze een hogere intrestvoet dan op spaarrekeningen voor volwassenen. De leeftijd waarmee iemand ophoudt om jongere te zijn, varieert per bank. Bij Triodos is dat bijvoorbeeld 18 jaar, bij Fintro loopt het op tot 30 jaar.



2. Spaarplannen Wie op regelmatige basis een bedrag opzij wil zetten voor zijn kinderen kan dit doen via een spaarplan, waarbij elke maand via een doorlopende opdracht een bepaald bedrag wordt overgeschreven naar een spaarrekening. Een aantal banken bieden hiervoor specifieke spaarrekeningen aan.



Zo geeft Deutsche Bank op haar DB Saving Plan een basisrente van 0,90% en een getrouwheidspremie van 0,30% op een spaarrekening waarop maandelijks via een permanente opdracht wordt gestort. Er is wel een maximum van 500 euro per maand. Verwante formules vind je onder meer in de Step-Up-spaarrekening van Beobank en het Tempo Sparen bij ING.



3. Tak21-spaarverzekeringen Er kan ook gespaard worden bij de verzekeraars, bijvoorbeeld via een tak21-spaarverzekering. Dat is een formule met een gegarandeerde basisrente, waarop je eventueel nog een winstdeelneming kan krijgen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Als de rekening minstens acht jaar wordt behouden, moet geen roerende voorheffing worden betaald op de intresten. Een specifiek aanbod voor jongeren is de Yongo-spaarverzekering van AG Insurance.



