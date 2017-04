22.000 klanten krijgen geld terug van De Watergroep

TK

De Watergroep gaat onder druk van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) en sp.a-parlementslid Rob Beenders 4,6 miljoen euro terugbetalen aan bijna 22.000 klanten. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag.

Het was Beenders die aan de alarmbel over de prijsstijging voor brandhaspels (rode kasten met brandslangen) die verplicht zijn in flatgebouwen, studentenhomes en kmo's. Vóór 2016 kostte een standaard brandslangaansluiting van 80 mm diameter een kleine honderd euro per jaar. Vorig jaar werd dat plots 1.325 euro.



Na onderzoek bleek effectief dat dit te veel was. De vergoeding moest De Watergroep budgetneutraal maken tegen eind 2016, maar het bedrijf verdiende 4,6 miljoen meer dan de benodigde 1,7 miljoen euro. Minister Schauvliege liet de kwestie daarop agenderen op de raad van bestuur van de Watergroep en vroeg de WaterRegulator om te kijken naar de afrekeningen door de drinkwatermaatschappijen.



Nu is beslist dat het bedrijf het overschot van 4,6 miljoen euro integraal zal terugbetalen aan 21.700 klanten. Volgens De Watergroep is de misrekening te wijten aan een aantal onbekende factoren, zoals de aansluitingen waarop de vergoeding van toepassing was. Beenders gelooft dat niet en denkt dat De Watergroep bewust te veel geld vroeg, in de hoop dat niemand de rekening zou controleren.