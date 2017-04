Boete dreigt voor niet-aangemelde zonnepanelen

SPS

18/04/17 - 13u26 Bron: Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) heeft het startschot gegeven voor een sensibiliseringscampagne om niet-aangemelde zonnepaneleninstallaties te registreren.

Het aanmelden van zonnepaneleninstallaties bij netbeheerder Eandis of Infrax is verplicht, maar naar schatting één op de zes doet dat niet. "Het is belangrijk om veiligheidsproblemen bij werken aan het net te voorkomen en op elk moment de stabiliteit van de energielevering te kunnen garanderen", motiveert minister Tommelein de registratieplicht. "Wie dat niet doet, betaalt ook geen prosumentenvergoeding en pleegt eigenlijk energiefraude."



Die vergoeding voor wie stroom terug op het net stuurt, kost afhankelijk van de netbeheerder ongeveer 100 euro per kW (vermogen van de omvormer). Wie zijn installatie tegen 1 juni niet heeft aangegeven en betrapt wordt, riskeert een boete van 150 tot 20.000 euro. Dat hoogste bedrag geldt voor grote industriële spelers.



Tommelein lanceerde de campagne bij de 275.000ste aangemelde zonne-installatie, in Hofstade bij Aalst. De minister hoopt tegen eind dit jaar op 300.000 installaties af te kloppen. "Meer en meer mensen hebben de gelegenheid om te kijken of het interessant is om de investering te doen", aldus de minister, herinnerend aan de Zonnekaart. "Want het is niet zo dat het plaatsen van zonnepanelen niet rendabel is." Daarnaast is er volgens Tommelein nog heel wat ruimte onbenut om zonnepanelen te plaatsen, zoals langs spoor- of wegbermen.



Wie zijn zonnepanelen installeerde voor 1 juni 2015, en dus nog groenestroomcertificaten ontvangt, is in orde. Wie de installatie nergens op de factuur ziet, kijkt een en ander best eens na op www.eandis.be/zonnepanelenmelden of www.infrax.be/zonnepanelenmelden.