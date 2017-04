Nog voor 620 miljoen euro Belgische franken 'vermist'

door: redactie

15/04/17 - 22u03 Bron: Het Nieuwsblad/VTM Nieuws

© photonews.

Vijftien jaar na de invoering van de euro zijn nog altijd voor zo'n 337 miljoen euro Belgische franken in omloop. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, meldt Het Nieuwsblad.



Het gaat dan nog niet eens om het totaalbedrag, maar alleen die franken van de laatste serie, goed voor meer dan 13,6 miljard frank. Samen met de oudere franken is het totaal maar liefst 620 miljoen euro of meer dan 25 miljard frank.