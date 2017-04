Kijk uit: oplichters azen op uw bankcodes via kaartlezer

EB

14/04/17 - 14u58 Bron: Federale politie

Via het toestelletje dat u gebruikt om aan online banking te doen, proberen de daders geld van uw rekening te halen. © RV.

De federale politie waarschuwt voor het feit dat oplichters steeds vaker uw geheime bankcodes trachten te achterhalen door u telefonisch te contacteren met de vraag uw digipass - of kaartlezer - te gebruiken. Dat is het apparaatje dat u nodig hebt om aan online banking te doen.

De daders doen zich voor als medewerkers van een overheidsdienst, bijvoorbeeld een belastingsdienst, met de melding dat u een groot bedrag zal terugbetaald krijgen op uw bankrekening. Er wordt beweerd dat een collega u later zal contacteren voor meer details, wat doorgaans vrij snel gebeurt. Deze tweede persoon tracht op deze manier uw bankgegevens te weten te komen.



Hierbij vraagt de dader het slachtoffer om de kaartlezer te gebruiken en de verschillende codes aan hem door te geven. Op die manier kunnen de daders verschillende geldtransacties doen op de bankrekeningen van het slachtoffer, die al snel geld van zijn rekening ziet verdwijnen.



De politie roept nogmaals op om op geen enkele manier de gegevens van uw digipass of andere bankgegevens aan onbekenden door te geven. Indien u slachtoffer bent van gelijkaardige feiten, gelieve dan klacht neer te leggen bij de politie in uw buurt.