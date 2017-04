Poeder wast witter dan vloeibaar middel, maar hoe goed scoort jouw wasmiddel?

Door: Stefan Vanderstraeten

17/04/17 - 12u24

© thinkstock.

Met Ariel Compact raken vlekken het makkelijkst uit je kleding verwijderd, terwijl je de wasmiddelen van 365 (Delhaize) en Everyday (Coluyt) beter op het schap laat staan. Zo besluit consumentenorganisatie Test-Aankoop na een nieuwe, grondige test van universele waspoeders. Zeker voor witheid scoren die beter dan vloeibare middelen, maar kleuren beschermen ze iets minder goed.

Hoewel de fabrikanten zich de voorbije jaren vooral concentreerden op de ontwikkeling van wasmiddelen in vloeibare, capsule- en zelfs gelvorm, willen ze nu met het klassieke waspoeder een inhaalbeweging maken. Van de twaalf populairste poeders werd de samenstelling recentelijk aangepast - alleen dat van Delhaizes discountmerk 365 bleef onveranderd - en dus vond Test-Aankoop het de hoogste tijd voor een nieuwe test. Met daarbij toch één grote afwezige: Le Chat Marseille Sensitive. Werd dit product bij de vorige test nog tot allerbeste waspoeder bekroond, dan bleek de nieuwe versie niet tijdig klaar voor dit onderzoek. Waarbij de consumentenorganisatie overigens méér dan grondig te werk ging: elk waspoeder werd aan minstens 26 wasbeurten én 15 vaak voorkomende vlekken blootgesteld. Een spectrofotometer beoordeelde nadien of de vlekken wel helemaal verdwenen waren.



De algemene resultaten mochten volgens Test-Aankoop best gezien worden. Hoewel vloeibare wasmiddelen tegenwoordig als doeltreffender worden beschouwd dan klassieke poeders "bleken die poeders op de meeste vlakken toch opgewassen tegen de vloeibare middelen. Hun grote troef is het wit houden van wit wasgoed. Weliswaar scoren niet alle poeders hiervoor even goed, maar de beste poeders scoren voor witheid toch beter dan de beste vloeibare wasmiddelen", klinkt het bij de consumentenorganisatie. "In tegenstelling tot vloeibare middelen bevatten waspoeders namelijk percarbonaat, een bleekmiddel dat ook schimmelvorming in de wasmachine afbreekt."



