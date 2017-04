Antigifcentrum: "Pas op met essentiële olie"

Bewerkt door: ADN

video Het antigifcentrum waarschuwt voor essentiële of etherische oliën. Die zijn namelijk gevaarlijker dan veel mensen denken. Vorig jaar hebben zeker vijfhonderd mensen een vergiftiging opgelopen door een overdosis van deze oliën.

Etherische of essentiële oliën kan je verdunnen en aanbrengen op de huid. Maar je kan de druppels ook onverdund opsnuiven, verdampen of innemen. Het is precies deze pure vorm waar het antigifcentrum nu voor waarschuwt, omdat ze niet zo onschuldig zijn als veel mensen denken.



Zo liepen vorig jaar vijfhonderd gevallen binnen bij het antigifcentrum na een overdosis of een foutig gebruik van de oliën. De meesten hadden last van een geïrriteerde huid of misselijkheid, al kan het ook ademhalingsproblemen of zelfs bewusteloosheid veroorzaken.



Het grootste probleem is de verwarring bij de consument. De flesjes gelijken namelijk sterk op die van bijvoorbeeld vitamines. Daarom is het belangrijk om de etherische oliën apart te bewaren, ze buiten het bereik van kinderen te houden én ook de aanbevolen dosissen te respecteren.