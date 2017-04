Haal nog tien voordelen uit je kredietkaart

Door: redactie

Gebruik je je kredietkaart enkel om betalingen te regelen en hotelkamers te reserveren? Dan laat je heel wat mogelijkheden liggen. Aan heel wat kaarten zijn immers ook (gratis) verzekeringen en bijstandspakketten gekoppeld. Of ze geven je recht op extra kortingen.

Extra verzekeringen Bij de verzekeringen die aan een kredietkaart zijn gekoppeld, zijn vooral een reisongevallenverzekering, een tijdelijke verzekering van aangekochte goederen en een leveringsverzekering voor online bestelde producten populair.



Net als bij een klassieke verzekering doe je er goed aan om de draagwijdte van de verzekeringen te lezen. Zo dekt de reisongevallenverzekering die gekoppeld is aan de Visa Classic-kredietkaart van ING reizen naar het buitenland die maximaal 60 opeenvolgende dagen duren. Je bent dan verzekerd voor 100.000 euro bij overlijden of blijvende invaliditeit. En er is een aanvullende vergoeding van 30.000 euro voor opsporings-, reddings- of repatriëringskosten. Dezelfde kaart bij Crelan biedt deze dekking niet, maar geeft wel een vergoeding tot 1.900 euro indien een reis moet worden geannuleerd of ingekort door ziekte, ongeval, overlijden van een familielid of grote schade aan de woning.

Kortingen en gratis reizen Naast de meest voorkomende verzekeringen en bijstandsformules kunnen echter ook een aantal minder frequente voordelen aan de kaart gekoppeld zijn. Zo biedt de Beobank World Travel Master Card de mogelijkheid te sparen voor miles. Bij een eerste transactie ontvang je er 5.000. Daarna krijg je er 1 per euro die u met de kaart uitgeeft. Elk jaar kun je op die manier 45.000 miles sparen, die je kunt omzetten in vliegtickets naar een bestemming van je keuze of kunt gebruiken in de Eurostar of Thalys.



De Visa Classic die je bij Carrefour kunt aanvragen, leid je dan weer naar kortingen bij aankopen in de hypermarkten van de keten. Zo ontvang je er onder meer elke donderdag op de Visa Day 5 euro korting per aankoopschijf van 100 euro. Daarnaast heb je elke maand recht op een aantal geselecteerde producten tegen lagere prijs. Bovendien kun je aankopen met de kaart vanaf 75 euro ook terugbetalen in drie of twaalf keer en dat zonder intrest.



Met de Beobank Q8 World MasterCard geeft je de eerste drie maanden 4% korting op je tankbeurten in België bij Q8. Vanaf de vierde maand bedraagt ze nog 2%. Die prijsvermindering krijg je ook als je stookolie bestelt bij Q8Mazout.

Andere voordelen De Beobank Visa Club RTL TVI en BEL RTL geeft je de eerste drie maanden 5% korting op al uw online aankopen die met de kaart betaald worden. Nadien krijg je nog 1% korting. Er wordt maximaal 200 euro terugbetaald per kalenderjaar. Je kunt ook gratis meedoen aan wedstrijden waar tickets te winnen zijn voor concerten, evenementen en sportwedstrijden.



Beobank Neckermann World Mastercard geeft je de mogelijkheid om punten te sparen waarmee je tot 250 euro korting kan krijgen op een volgende reis. Voor elke euro die je betaalt met de kaart bij Neckermann krijg je één punt. Voor de andere aankopen die je met de kaart vereffent (supermarkt, internet,...) is dat één punt per twee euro. De punten blijven twee jaar geldig. 2.500 punten geven recht op 25 euro korting. Per jaar kan je tot 250 euro sparen.



Sunjets MasterCard kent een gelijkaardige regeling. De punten blijven hier wel vijf jaar geldig. Telkens je aan 2.500 punten komt, krijg je een waardebon van 25 euro. Die bon blijft één jaar geldig. Als je op jaarbasis meer dan 500 euro betaalt met je Sunjets MasterCard krijg je op de datum dat je kaartbijdrage wordt hernieuwd 500 extra punten op je saldo.



Ook TUI MasterCard werkt volgens datzelfde principe. Telkens je 2.500 punten gespaard hebt, stuurt de vakantiegroep een bon van 25 euro op. Hij blijft 1 jaar geldig. Je kunt hem gebruiken voor de volgende reis. Op maandbasis kan je niet meer dan 25.000 punten sparen, op jaarbasis is het maximum aantal punten vastgelegd op 200.000.



Beobank Brico World MasterCard geeft 2% korting op al je aankopen in de Brico en Brico City winkels in België en online. Op al uw andere aankopen met de kredietkaart (in de supermarkt, op restaurant, parkeertickets, online...) geniet je 0,5% korting, zowel in België als in het buitenland. Er wordt maximaal voor 350 euro terugbetaald per kalenderjaar.

Uitstel van betaling Uiteraard blijven ook de klassieke voordelen van je Visa, MasterCard of American Express gelden. De kredietkaarten laten je toe om vlot je aankopen in heel wat winkels in binnen- en buitenland te betalen. Verder worden ze vlot aanvaard voor het afwikkelen van transacties op het internet. En je kunt er een hotelkamer of huurauto mee reserveren.



In vergelijking met een klassieke debetkaart als Bancontact geven de kredietkaarten bovendien nog wat uitstel van betaling. De uitgaven gaan maar bij het begin van de volgende maand van je rekening als je eerst een overzicht met al je aankopen van de voorbije periode hebt ontvangen. Vandaar trouwens de naam kredietkaart.