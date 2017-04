N-VA pleit voor nieuwe belasting op webwinkels

Door: redactie

12/04/17 - 17u21 Bron: Belga

© thinkstock.

Fiscaliteit N-VA-parlementslid Grete Remen pleit in een opiniestuk op knack.be voor een milieubelasting op e-commerce. Dat zou volgens haar kleine ondernemers kunnen helpen beschermen. Fractieleider Matthias Diependaele benadrukt dat het niet om een N-VA-standpunt gaat.

Grete Remen © belga. "Een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie, transport, milieu en vervuiling is niet alleen wenselijk maar vooral noodzakelijk en urgent", schrijft Remen met de bescherming van de kleine ondernemers in het achterhoofd.



Milieu

"Ieder pakje wordt vervoerd en heeft 30 procent kans op retourrecht. Tel daarbij dat een bestelwagen makkelijk 200 gram co2 uitstoot per kilometer en de grote buitenlandse internetreuzen gigantische hoeveelheden retourverzendingen moeten verwerken en het kleinste kind beseft dat dit enorm schadelijk is voor ons milieu", aldus Remen, die naam maakte als CEO van Damhert Nutrition.





'De afgelopen vijf jaar zijn er tussen de tien en twintig procent detailhandelaars gestopt. Een belangrijke boosdoener is de e-commerce' Grete Remen, N-VA Kleine ondernemers

Naast het milieu staat vooral het overleven van kleine ondernemers voor Remen op het spel. Remen wijst erop dat de e-commerce wordt gedomineerd door grote bedrijven, die proportioneel veel minder belastingen betalen dan kleine ondernemers omdat ze kunnen "gaan lopen met voordelen zoals de notionele intrestaftrek".



"De afgelopen vijf jaar zijn er tussen de tien en twintig procent detailhandelaars gestopt. Een belangrijke boosdoener is de e-commerce", verduidelijkt de Vlaams-nationaliste voorts. "Een ondernemer zei me dat multinationals producten goedkoper verkopen dan hij ze kan inkopen. Er zijn grenzen aan verkopen met verlies."



Concreet wil Remen de nieuwe taks baseren op het onlinebetaalsysteem, waarbij banken de gegevens over transacties tussen bedrijven en klanten overmaken aan de Nationale Bank. "Op basis van de transactie kan dan de heffing berekend worden. Zo gaat het ook met de roerende voorheffing", aldus nog de N-VA-politica.





'Een extra belasting is alvast niet waar wij voor pleiten' Matthias Diependaele, fractieleider N-VA "Geen partijstandpunt"



N-VA-fractieleider Matthias Diependaele benadrukt dat het niet om een partijstandpunt gaat. "Uiteraard willen wij de lasten op arbeid verder laten dalen. Maar in eerste instantie willen wij de belastingen en de uitgaven verminderen, vooraleer we naar nieuwe belastingen kijken", reageert hij.