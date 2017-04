N-VA pleit voor nieuwe belasting

Door: redactie

N-VA-parlementslid Grete Remen pleit in een opiniestuk op knack.be voor een milieubelasting op e-commerce. "Een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie, transport, milieu en vervuiling is niet alleen wenselijk maar vooral noodzakelijk en urgent", schrijft ze met de bescherming van de kleine ondernemers in het achterhoofd.